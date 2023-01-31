Про це повідомляє Укренерго.

За даними компанії, споживання електроенергії у вівторок продовжує зростати через похолодання, тому в енергосистемі зберігається значний дефіцит.

В Укренерго нагадали, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджено електростанції (генеруючі потужності) та високовольтну мережу. Також декілька блоків теплових електростанцій виведено в ремонт із технічних причин. Виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

Усі обленерго отримали цілодобові ліміти споживання.

"Станом на ранок 31 січня перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК "Укренерго" не застосовувалися. Але враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів у регіонах та застосування обмежень", - наголосили в компанії.

30 січня в YASNO заявили, що 80% часу Київ лишається зі світлом.

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