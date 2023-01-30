Про це написав у facebook генеральний директор компанії Сергій Коваленко.

"Ситуація залишається стабільною, та навіть ще вирівнялася. Середній час відключень складає 4 год. 50 хв / 4 год. 51 хв / 4 год. 58 хв для кожної групи. Орієнтуємося, що в середньому світло у киян є 80% часу. Колеги розподіляють доступні обсяги досить рівномірно", - йдеться у повідомленні.

Станом на 31 січня в країні діятимуть такі обмеження:

Для Києва: 1012 МВт вдень, 709 МВт вночі;

Для Дніпропетровської області: 1225 МВт вдень, 1293 МВт вночі.

Коваленко наголосив, що групи розраховуються не за кількістю будинків, а за потужністю. На кожну підгрупу виділено 35-45 МВт.

Ексочільник Укренерго спростував інформацію щодо нібито експорту електроенергії за кордон та розповів, що між електромережами України та сусідніх країн відбуваються технологічні перетоки - це не означає, що Україна продає електрику, адже вона повертається до нашої системи.

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