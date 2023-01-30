Світло у киян в середньому є 80% часу, - YASNO
У YASNO розповіли, що середній час відключень для кожної групи складає 4 години 50 хвилин, а 80% часу столиця лишається зі світлом
Про це написав у facebook генеральний директор компанії Сергій Коваленко.
"Ситуація залишається стабільною, та навіть ще вирівнялася. Середній час відключень складає 4 год. 50 хв / 4 год. 51 хв / 4 год. 58 хв для кожної групи. Орієнтуємося, що в середньому світло у киян є 80% часу. Колеги розподіляють доступні обсяги досить рівномірно", - йдеться у повідомленні.
Станом на 31 січня в країні діятимуть такі обмеження:
- Для Києва: 1012 МВт вдень, 709 МВт вночі;
- Для Дніпропетровської області: 1225 МВт вдень, 1293 МВт вночі.
Коваленко наголосив, що групи розраховуються не за кількістю будинків, а за потужністю. На кожну підгрупу виділено 35-45 МВт.
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