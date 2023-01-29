"Відбуваються технологічні перетоки": ексочільник Укренерго спростував інформацію щодо нібито експорту електроенергії за кордон
Між електромережами України та сусідніх країн відбуваються технологічні перетоки - це не означає, що Україна продає електрику, адже вона повертається до нашої системи
Про це в ефірі Еспресо заявив ексочільник ДП "НЕК "Укренерго" Юрій Касіч.
"Експорту електроенергії не може бути. Це надважкий злочин. Якщо є такі сумніви, потрібно звертатися до правоохоронних органів. Я такого уявити не можу, серед енергетиків такого цинізму бути не може", - заявив він.
На думку Касіча, фізично можливо все, але цього не може бути.
"Є телеметрія - виміри потужностей на кожній лінії. В тому числі зовнішнього периметра - експорт чи імпорт. Вони кожної миті можуть показувати потужність, яку ми отримаємо чи видаємо. Іноді посилаються на сайти і кажуть, от в Угорщину видача якась. Це не правильно. Ми паралельно працюємо не лише з Угорщиною, а з Словаччиною, Польщею. Відбуваються технологічні перетоки - в Угорщину пішло, але з Словаччини прийшло назад. Сальдо буде близьким до нуля. Немає сьогодні експорту, є невеликий імпорт", - підсумував ексочільник Укренерго.
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