В Україні чотири регіони в зоні ризику спалаху коронавірусу, - Київська школа економіки

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

У найбільшій зоні ризику спалаху коронавірусу перебувають 4 регіони:

Чернівецька;

Львівська;

Волинська;

Тернопільська області.

Як зазначається, в інших регіонах ситуація залишається стабільно напруженою: у будь-який момент захворюваність може збільшитися. Початкові ознаки спалаху COVID-19 з'являються в Західній Україні.



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Експерти наголошують, що такий тренд продовжиться, а темпи будуть прискорюватися через нові локальні центри спалаху.

"Водночас розрив між госпіталізаціями і виписками збільшився на 40%. За останній тиждень завантаження всіх типів ресурсів пришвидшилося: ліжка з киснем зайняті на 22%, реанімаційні - на 27%, але ситуація залишається контрольованою", - додав Ганиченко.

Нагадаємо, упродовж доби 13 вересня було зареєстровано 3332 нових випадки COVID-19 (в тому числі 364 дитини та 58 медпрацівників), 97 людей померли, 1404 пацієнти одужали.

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