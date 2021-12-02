В Україні диверсанта "ДНР" засудили до майже 12 років ув'язнення

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Учасника збройного формування "Оплот", що підпорядковується "ДНР", засудили до 11 років і 10 місяців ув'язнення.



Його затримали співробітники СБУ під час спроби підірвати електропідстанцію.



У диверсанта виявили саморобний вибуховий пристрій із пультом дистанційного керування та засоби зв’язку.



Слідство встановило, що затриманий - мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до російських найманців і вступив до складу терористичної організації "Оплот".



За наказом ватажків, він таємно приїхав на підконтрольну українській владі територію для вчинення диверсій на об'єкті критичної інфраструктури.



Вибухівку злочинець знайшов у схованці, підготовленій російськими найманцями.



Суд визнав пособника окупантів винними в скоєнні злочинів за ст. 113 (диверсія), ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ст. 263 (носіння, зберігання та придбання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

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