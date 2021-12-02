В Україні диверсанта "ДНР" засудили до майже 12 років ув'язнення
Суд виніс вирок учаснику "ДНР", який намагався підірвати електропідстанцію в зоні ООС
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Учасника збройного формування "Оплот", що підпорядковується "ДНР", засудили до 11 років і 10 місяців ув'язнення.
Його затримали співробітники СБУ під час спроби підірвати електропідстанцію.
У диверсанта виявили саморобний вибуховий пристрій із пультом дистанційного керування та засоби зв’язку.
Слідство встановило, що затриманий - мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до російських найманців і вступив до складу терористичної організації "Оплот".
За наказом ватажків, він таємно приїхав на підконтрольну українській владі територію для вчинення диверсій на об'єкті критичної інфраструктури.
Вибухівку злочинець знайшов у схованці, підготовленій російськими найманцями.
Суд визнав пособника окупантів винними в скоєнні злочинів за ст. 113 (диверсія), ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ст. 263 (носіння, зберігання та придбання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.19
Купівля 27.19Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.71Продаж 31.12
- Актуальне
- Важливе