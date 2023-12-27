В Україні до 15 років тюрми засудили агента ФСБ: готував повітряні удари по ЗСУ та Нацгвардії у Києві
Суд дав 15 років тюрми з конфіскацією майна пособнику окупантів, який допомагав готувати повітряні удари по військовій і критичній інфраструктурі в Києві
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Серед пріоритетних цілей ворога були можливі місця дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії на території Києва, а також енергооб’єкти, зокрема ТЕС. Окупанти планували ракетно-дронові удари, а завербований ними 46-річний киянин мав допомогти їм скоригувати атаки.
"До підривної діяльності російський агент залучив свого знайомого – 39-річного мешканця столиці, що конспірувався під псевдонімом Нарік. Встановлено, що він їздив вулицями міста та проводив приховану фото- і відеозйомку українських об’єктів. Отримані файли Нарік передавав ворожому агенту, який потім звітував через месенджер перед своїм російським куратором", - розповіли в СБУ.
За співпрацю з окупантами колаборант отримував грошову винагороду на банківську картку.
Російського агента засудили за статтею про держзраду, він отримав 15 років тюрми. Його спільника засудили ще у вересні, суд дав йому 8 років позбавлення волі.
- У вересні Служба безпеки затримала коригувальника атак по київських ТЕЦ, ним виявився контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року.
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