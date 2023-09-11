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СБУ затримала коригувальника нових атак по столичним ТЕЦ: ним виявився нацгвардієць

11 вересня, 2023 понедiлок
10:30
Кримінал

Служба безпеки затримала коригувальника атак по київським ТЕЦ, ним виявився контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року

Про це повідомляє Служба безпеки України. 

Зазначається, що Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Києві, який займався підготовкою нових повітряних атак Росії по об’єктах критичної інфраструктури столиці.

Затриманим виявився контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року.

"Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ задіяла свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ", - йдеться у повідомленні.

Перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки збирати геолокації теплових електростанцій у Києві. Зокрема, ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони.

Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони. За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від ФСБ від 100 до 1 тис. доларів США. Сума залежала від складності проведеної «роботи» і важливості здобутої інформації.

За даними слідства, розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів. Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті багатоетапної спецоперації під час виконання ним ворожого завдання.

Під час обшуку за місцем його проживання у Києві виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Затриманий агент фсб перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Напередодні, СБУ затримала росіянку, яка коригувала ворожі удари ракетами й шахедами по Сумах у ніч на 7 вересня. Їй оголошено про підозру за двома статтями.
Україна
Росія
Київщина
ФСБ
Війна з Росією
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