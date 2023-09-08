СБУ затримала росіянку, яка коригувала удари по Сумах 7 вересня

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За даними слідства, наведенням російської зброї по прикордонному обласному центру займалась громадянка РФ, яка має посвідку на проживання в Україні й тривалий час мешкає у Сумах", - ідеться у повідомленні.

Співпрацю з ГРУ жінка розпочала після повномасштабного вторгнення РФ. За завданням кураторів вона збирала інформацію про міські об’єкти, де можуть перебувати українські військові. Ці дані підозрювана відправляла окупантам через месенджер у вигляді текстових повідомлень із координатами об’єктів.

"Крім того, вона виконувала ще одне завдання російського ГРУ – створення на території обласного центру власної агентурної мережі. Для цього зловмисниця підшукувала своїх однодумців, яким пропонувала піти на співпрацю з окупантами у війні проти України", - розповіли в СБУ.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у підривній діяльності на користь РФ.

Фігурантці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу, зокрема про підбурювання до держзради в умовах воєнного стану.

Їй загрожує довічне ув'язнення.