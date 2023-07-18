Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

Законом передбачається під час дії воєнного стану призначення осіб сержантського і старшинського складу без вищої освіти на молодші офіцерські посади з присвоєнням відповідного звання. Для цього вони повинні мати досвід бойових дій не менш як пів року.

Особа, яка претендує на офіцерське звання, не повинна мати непогашених дисциплінарних стягнень.

Крім того, закон дозволяє приймати на військову службу офіцерів від 20 до 40 років. Раніше ця норма обмежувалася 30 роками.