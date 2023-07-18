В Україні дозволили отримувати офіцерські звання військовим без вищої освіти
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє отримувати офіцерські звання військовим без спеціальної вищої освіти
Про це повідомляє сайт Верховної Ради.
Законом передбачається під час дії воєнного стану призначення осіб сержантського і старшинського складу без вищої освіти на молодші офіцерські посади з присвоєнням відповідного звання. Для цього вони повинні мати досвід бойових дій не менш як пів року.
Особа, яка претендує на офіцерське звання, не повинна мати непогашених дисциплінарних стягнень.
Крім того, закон дозволяє приймати на військову службу офіцерів від 20 до 40 років. Раніше ця норма обмежувалася 30 роками.
- 2 квітня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та мобілізації на 90 днів, до серпня 2023 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.95Продаж 41.96
- Актуальне
- Важливе