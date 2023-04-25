В Україні є десятки аеродромів, які можна використовувати для польотів F-16, - Ігнат

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"З інфраструктурою питань взагалі немає. Американська авіація сідала вже тут, і F-15, і F-16. Ці літаки були на наших аеродромах у 2012 році, і у 2018 році. У нас є десятки різних аеродромів - оперативних, штатних, які можна використовувати для польотів цієї авіації", - пояснив Ігнат.

Юрій Ігнат додав, що в Україні є ділянки автомобільних доріг, де можуть сідати літаки.

"Також є ділянки автомобільних доріг, які спеціально визначені у різних регіонах, де можуть сідати літаки з обмеженим рухом транспорту. Це нормальна практика усіх країн світу. А в країні, що воює, інфраструктура має бути зроблена. Відкрию невеличку таємницю - це вже робиться давно", - підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, раніше видання Politico повідомило, що сенатори США вимагають надати Україні винищувачі F-16. У зверненні посадовці зазначили, що війна із Росією зараз перебуває "на критичному етапі" і винищувачі можуть стати перевагою для Києва.

Двоє пілотів з України перебували в Сполучених Штатах на військовій базі, де їхні навички з управління оцінюювали на тренажерах літаків, зокрема F-16

Бригадний генерал Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов зазначив, що українські пілоти здатні навчитися керувати західними винищувачами менше, ніж за пів року. Україна потребує літаків з характеристиками, подібними до F-16.







