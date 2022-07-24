В України є ставка на обвал морального стану окупантів на Херсонщині, - експерт Defense Express Киричевський

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Якраз на обвал морального стану окупантів на Херсонщині зараз і є ставка. Чим більше артилерія та ракетні установки HIMARS будуть утилізувати їх безконтактно, тим швидше у окупантів там просяде моральний дух. Цифри, які дозволять обрахувати, що сьогодні бойовий дух росіян обвалився на 5%, завтра на 15%, післязавтра на 25% - вони є тільки у генерального штабу ЗСУ. Очевидно, виходячи з таких цифр планувальники роздають вогневі завдання", - зазначив він.

Експерт додав, що військове керівництво відкрито цією інформацією не діляться.

"Вони натякають, демонструючи, що є осяжний результат в тому, що росіяни ще більше обвалюються в моральному плану. В той час, коли кремль намагається зберігати хорошу міну при поганій грі і розказувати щось про "референдуми", то багнети, на яких вони мають триматися, демонструють схильність звідти втекти у найближчій перспективі", - підсумував Киричевський.