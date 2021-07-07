В Україні є загроза поширення штаму коронавірусу “Дельта”, - МОЗ
Загроза подальшого розповсюдження штаму коронавірусу "Дельта" в Україні є цілком реальною
Про це заявив гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Роман Родина під час брифінгу в середу, 7 липня."Загроза поширення "Дельта"-штамму в Україні реальна, вона існує... Зараз ми тримаємося на цифрах минулого року цього ж самого періоду. Але, з огляду на, що штам "Дельта" є в світі, він може потрапити в Україну. У нас вже було два таких випадки зафіксовано. Він може поширюватися", - сказав Родина.
- 6 липня в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 40, медпрацівників – 20).
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