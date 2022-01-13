В Україні ІТ-фахівцям без педагогічної освіти дозволили викладати у школі, - Мінцифри
Уряд України затвердив Положення про педагогічну інтернатуру, згідно з яким ІТ-спеціалісти зможуть викладати в закладах середньої освіти після проходження практики під керівництвом педагога
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
За IT-спеціалістом закріплюватиметься певний викладач. Він має сформувати програму інтернатури, яка триватиме рік. За цей час інтерн може "сформувати та розвинути необхідні навички для навчання дітей та отримати можливість викладати у школі".
Мінцифри зазначає, що зміни до Положення про педагогічну інтернатуру були внесені відповідно до Дорожньої карти реформування ІТ-освіти, яку міністр Михайло Федоров представив у грудні 2021 року. Її підтримали зокрема і представники бізнесу.
"Під час розробки Дорожньої карти реформування ІТ-освіти виявлено, що в Україні недостатньо кваліфікованих вчителів із математики та інформатики. Це призводить до зниження загальної якості математичної та STEM-освіти в Україні загалом", — повідомляє відомство.
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