В Україні ІТ-фахівцям без педагогічної освіти дозволили викладати у школі, - Мінцифри

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.



За IT-спеціалістом закріплюватиметься певний викладач. Він має сформувати програму інтернатури, яка триватиме рік. За цей час інтерн може "сформувати та розвинути необхідні навички для навчання дітей та отримати можливість викладати у школі".



Мінцифри зазначає, що зміни до Положення про педагогічну інтернатуру були внесені відповідно до Дорожньої карти реформування ІТ-освіти, яку міністр Михайло Федоров представив у грудні 2021 року. Її підтримали зокрема і представники бізнесу.



"Під час розробки Дорожньої карти реформування ІТ-освіти виявлено, що в Україні недостатньо кваліфікованих вчителів із математики та інформатики. Це призводить до зниження загальної якості математичної та STEM-освіти в Україні загалом", — повідомляє відомство.

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