Про це інформує пресслужба МВС.

Зазначається, що від початку року ДСНС вже зафіксувала 640 загиблих на водоймах. Серед них - 60 дітей.

Рятувальники закликали людей дотримуватися правил безпеки.

"Нагадуємо громадянам, що не варто купатися в невідомих місцях. Окрім того, під час відвідування водойм забороняється підпливати до маломірних суден, запливати за межу купання, позначену буями, стрибати у воду зі споруд, в місцях з невизначеними глибиною та станом дна, використовувати для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки тощо", - йдеться у повідомленні.

У МВС наголосили, що батьки повинні слідкувати за дітьми та не дозволяти їм відвідувати водойми без нагляду.

У четвер, 3 серпня, у Київській області у літньому таборі потонув 10-річний хлопчик. За даними слідства, тренер повів дітей купатись на узбережжя і залишив їх без нагляду.



