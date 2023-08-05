В Україні кількість потопельників зросла на 20%, - МВС
У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що в Україні кількість загиблих людей у водоймах зросла на 20% у порівнянні з минулим роком
Про це інформує пресслужба МВС.
Зазначається, що від початку року ДСНС вже зафіксувала 640 загиблих на водоймах. Серед них - 60 дітей.
Рятувальники закликали людей дотримуватися правил безпеки.
"Нагадуємо громадянам, що не варто купатися в невідомих місцях. Окрім того, під час відвідування водойм забороняється підпливати до маломірних суден, запливати за межу купання, позначену буями, стрибати у воду зі споруд, в місцях з невизначеними глибиною та станом дна, використовувати для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки тощо", - йдеться у повідомленні.
У МВС наголосили, що батьки повинні слідкувати за дітьми та не дозволяти їм відвідувати водойми без нагляду.
- У четвер, 3 серпня, у Київській області у літньому таборі потонув 10-річний хлопчик. За даними слідства, тренер повів дітей купатись на узбережжя і залишив їх без нагляду.
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