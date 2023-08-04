На Київщині потонув 10-річний хлопчик
У четвер, 3 серпня, у Київській області під час відпочинку потонув 10-річний хлопчик
Про це повідомляє ДСНС України.
Трагедія сталась вдень четверга. О 14:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що у селі Ходосівка, на території одного із відпочинкових комплексів під час купання на ставку зник 10-річний хлопчик.
На місце події були відправлені рятувальники, які за допомогою плавзасобів розпочали пошук дитини. О 16:22 тіло хлопчика підняли на поверхню.
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