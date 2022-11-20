В Україні ліквідували російського підполковника Нікуліна, - ЗМІ

Про це повідомляє російське регіональне видання "Псковская губерния".

Стверджується, що заступник начальника 76-ї десантно-штурмової дивізії військ РФ Сергій Нікулін воював проти України з початку повномасштабного вторгнення.

Раніше він брав участь в бойових діях проти Сирії та Чечні.

Повідомлення про ліквідацію окупанта також з'явилося в групі дивізії.

Нікуліна не стало 11 жовтня.

Нагадаємо, що станом на 20 листопада в Україні ліквідовано понад 84 тисячі окупантів, за добу ЗСУ знищили 2 бойові машини, танк та 330 військових РФ.

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