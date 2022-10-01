В Україні ліквідували вагнерівця та співробітника ФСБ у відставці, - офіцер ЗСУ Штефан
На війні проти України знищили вагнерівця та співробітника ФСБ у відставці Ілдара Гілемханова, який двічі воював у Чечні, Сирії та Лівії
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі.
"Гілемханов Ілдар "Самурай", колишній співробітник ФСБ, брав участь у бойових діях: Чечня (1995, 2001); Сирія (2017, 2018); Лівія (2019, 2020); Україна (2014, 2016). Довго бігав і нещодавно у складі групи ПВК Вагнера успішно провів операцію зі згортання й організованого перекидання з метою нарощування зусиль на іншому напрямку", - наголосив він.
- 30 вересня Анатолій Штефан написав, що на війні Росії проти України ліквідували старшого лейтенанта російської армії Іллю Єрмакова.
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