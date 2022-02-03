В Україні майже 27 тис. хворих на COVID-19 перебувають у лікарнях, - МОЗ

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.



"Сьогодні маємо чергову рекордну кількість зареєстрованих нових випадків коронавірусу за добу - 39 620. У закладах охорони здоров’я наразі перебуває 26 853 пацієнтів, з них 17 890 (66%) отримує кисневу терапію. Також вчора в Україні вперше з початку пандемії зроблено більше 100 тисяч досліджень за добу методом полімеразної-ланцюгової реакції. Це один із показників готовності медичної системи до реагування. З огляду на ці дані, ще раз звертаюсь до вас з проханням не нехтувати протиепідемічними правилами та захистити своє здоров’я зробивши щеплення проти коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.



Він уточнив що особливо важливою вакцинація є для представників груп ризику, оскільки вона значно збільшує шанси цих людей запобігти смертельним наслідкам хвороби. Основні групи ризику, за його словами, це літні люди та люди із хронічними захворюваннями.



"Але не втомлюсь повторювати, що на надзвичайні події, такі як епідемії, необхідно реагувати тільки командно, не перекладати всю відповідальність лише на медиків. Вакцинуйтесь; уникайте контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції; носіть маску; обмежте відвідування місць великого скупчення людей; часто провітрюйте приміщення; часто мийте руки з милом; не торкайтеся очей, носа, рота немитими руками; не відвідуйте робоче місце, якщо у вас є симптоми хвороби; роботодавці - дозвольте дистанційний режим роботи всім, кому це можливо дозволити, на період ускладнення епідситуації", - додав міністр.

Нагадаємо, що станом на ранок 3 лютого в Україні зафіксовано 4 169 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 100 809 - летальні, 3 650 854 особи одужали.

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