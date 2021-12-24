В Україні майже 43% дорослих повністю вакцинувалися від коронавірусу

Про це пише Центр громадського здоров’я.



У повідомленні зазначили, що протягом тижня від 18 до 24 грудня в Україні виявили 39 992 нових випадків COVID-19, з яких 3 342 - діти, а 906 - медики.



До лікарень потрапило 12 027 людей, померло 1791. Ще 101 829 українців одужали від коронавірусу.



"Уже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації", - додали в повідомленні.

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