В Україні майже 43% дорослих повністю вакцинувалися від коронавірусу
42, 8% дорослих українців отримали обидві дози COVID-вакцини, принаймні одне щеплення зробили 46,8% громадян
Про це пише Центр громадського здоров’я.
У повідомленні зазначили, що протягом тижня від 18 до 24 грудня в Україні виявили 39 992 нових випадків COVID-19, з яких 3 342 - діти, а 906 - медики.
До лікарень потрапило 12 027 людей, померло 1791. Ще 101 829 українців одужали від коронавірусу.
"Уже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації", - додали в повідомленні.
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