В Україні минулого тижня вакцинували від COVID-19 понад 1,5 млн громадян
Упродовж 19-24 жовтня в Україні зробили 1 509 105 щеплень від коронавірусу, з них першою дозою вакциновано 1 009 599 людей, другою дозою - 499 506 людей
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
24 жовтня від COVID-19 вакциновано 101 331 людину. Одну дозу отримали 75 240 людей, другою дозою вакцинувалася - 26 091 людина.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено від коронаірусу 8 965 694 людини, з них одну дозу отримали 8 965 692 людини, дві дози отримали 6 989 668 людей (із них двоє осіб отримали по одній дозі за кордоном).
Загалом із початку кампанії проведено 15 955 360 щеплень.
У МОЗ наголосили, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
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