В Україні минулого тижня вакцинували від COVID-19 понад 1,5 млн громадян

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



24 жовтня від COVID-19 вакциновано 101 331 людину. Одну дозу отримали 75 240 людей, другою дозою вакцинувалася - 26 091 людина.



Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено від коронаірусу 8 965 694 людини, з них одну дозу отримали 8 965 692 людини, дві дози отримали 6 989 668 людей (із них двоє осіб отримали по одній дозі за кордоном).



Загалом із початку кампанії проведено 15 955 360 щеплень.



У МОЗ наголосили, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.



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