В Україні минулої доби зафіксовано 16 993 нових випадків COVID-19, померли 142 людини
Станом на ранок 14 лютого в Україні зафіксовано 4 542 693 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 102 950 - летальні, 3 788 395 осіб одужало
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 13 лютого було зареєстровано 16 993 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1447 дітей та 252 медпрацівники), 9338 пацієнтів одужали, 142 людини померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
м. Київ - 2293 ;
Вінницька область - 401;
Волинська область - 445 ;
Дніпропетровська область - 1171;
Донецька область - 737 ;
Житомирська область - 739;
Закарпатська область - 292;
Запорізька область - 468 ;
Івано-Франківська область - 436;
Київська область - 530;
Кіровоградська область - 258;
Луганська область - 245;
Львівська область - 736;
Миколаївська область - 746;
Одеська область - 1519;
Полтавська область - 222;
Рівненська область - 395 ;
Сумська область - 500;
Тернопільська область - 361 ;
Харківська область - 1107;
Херсонська область - 721;
Хмельницька область - 564;
Черкаська область - 823 ;
Чернівецька область - 571 ;
Чернігівська область - 713.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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