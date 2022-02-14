В Україні минулої доби зафіксовано 16 993 нових випадків COVID-19, померли 142 людини

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 13 лютого було зареєстровано 16 993 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1447 дітей та 252 медпрацівники), 9338 пацієнтів одужали, 142 людини померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:



м. Київ - 2293 ;

Вінницька область - 401;

Волинська область - 445 ;

Дніпропетровська область - 1171;

Донецька область - 737 ;

Житомирська область - 739;

Закарпатська область - 292;

Запорізька область - 468 ;

Івано-Франківська область - 436;

Київська область - 530;

Кіровоградська область - 258;

Луганська область - 245;

Львівська область - 736;

Миколаївська область - 746;

Одеська область - 1519;

Полтавська область - 222;

Рівненська область - 395 ;

Сумська область - 500;

Тернопільська область - 361 ;

Харківська область - 1107;

Херсонська область - 721;

Хмельницька область - 564;

Черкаська область - 823 ;

Чернівецька область - 571 ;

Чернігівська область - 713.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



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