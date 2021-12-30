В Україні минулої доби зареєстровано 5930 нових випадків COVID-19, померли 278 людей
Станом на ранок 30 грудня в Україні зафіксовано 3 660 620 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 95 690 - летальні, 3 460 249 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 29 грудня було зареєстровано 5930 нових випадків COVID-19 (у тому числі 373 дитини та 137 медпрацівників), 10 369 пацієнтів одужали, 278 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1263;
- Вінницька область - 271;
- Волинська область - 126;
- Дніпропетровська область - 185;
- Донецька область - 350;
- Житомирська область - 61;
- Закарпатська область - 214;
- Запорізька область - 206;
- Івано-Франківська область - 225;
- Київська область - 235;
- Кіровоградська область - 60;
- Луганська область - 86;
- Львівська область - 256;
- Миколаївська область - 140;
- Одеська область - 339;
- Полтавська область - 443;
- Рівненська область - 108;
- Сумська область - 188;
- Тернопільська область - 113;
- Харківська область - 271;
- Херсонська область - 76;
- Хмельницька область - 296;
- Черкаська область - 297;
- Чернівецька область - 121;
- Чернігівська область - 0.
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