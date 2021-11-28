В Україні на карантині 1,2 тис. шкіл, відсторонено 2,8 тис. нещеплених вчителів
Вакцинальна кампанія від COVID-19 серед освітян триває. Однією дозою вакциновано 96,5% працівників закладів загальної середньої освіти, з них повний цикл вакцинації вже пройшли понад 563 тис., або 86,4% від загальної кількості (22 листопада було 84,5%)
Про це у себе в ТГ-каналі поінформував міністр освіти України Сергій Шкарлет, передає Еспресо.TV.
Сьогодні серед лідерів регіонів повного циклу вакцинування:
Луганська область - 94,3%,
Сумська - 93,9%,
Донецька - 93,8%,
Черкаська - 93,7%,
Харківська - 93,5%.
У Києві за останні кілька днів рівень щеплення працівників шкіл двома дозами вакцини від COVID-19 збільшився на 1,7% (22 листопада було 86%).
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Разом з тим, наголошує очільник МОН, дистанційно в Україні продовжують працювати 1,2 тис. шкіл. Причина - відсутність 100% рівня вакцинації працівників у "червоній" зоні (22 листопада було 1,7 тис. шкіл).
Надалі є вчителі відсторонені від роботи. За оперативною інформацією обласних департаментів освіти і науки, це 2,8 тис. педагогічних працівників. Найбільше таких на Рівненщині та Київщині - 384 і 281 особа відповідно.
"Сподіваюся, що найближчим часом вдасться відновити очне навчання в школах по всій території України. Однак наголошую, що це залежатиме від кожного з нас та нашого сумлінного ставлення до протиепідеміологічних заходів", - підсумував Сергій Шкарлет.
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