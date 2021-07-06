В Україні надлишок потужності на ринку е/е зчинив обвал цін, довелося обмежувати мінімальну, — Святослав Павлюк
В Україні через надлишок виробничих потужностей з виробництва електроенергії трейдери почали продавати е/е за безцінь. Тому Енергоатом встановив мінімальну ціну і зобов’язав продавати більшість е/е не на ринку двосторонніх договорів, а на ринку на добу наперед.
Так пояснив ситуацію Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації “Енергоефективні міста України” в ефірі програми Великий ефір Василя Зими на телеканалі “Еспресо”.
“У нас є надлишок виробничих потужностей, з’явилися надлишки електроенергії в системі. На тлі цього є багато трейдерів, які накупили багато електроенергії в попередні періоди. Вони починають скидати її за безцінь, і ціна обвалилася втричі, тобто нижче собівартості навіть Енергоатому”, — розповів Павлюк.
За його словами, в таких умовах трейдери нищать виробників.
“Енергоатом втрутився в цю ситуацію і встановив мінімальну ціну і зобов’язав продавати більшість е/е не на ринку двосторонніх договорів, а на ринку на добу наперед. Це тимчасове рішення, воно введене до 8 липня. Ми побачимо, які будуть наслідки. Але перш за все воно має на меті стабілізувати цінову політику на ринку”, — зауважив експерт.
Він висловив застереження, що подальше зниження ціни на е/е могло б знищити виробництво і призвести до того, що восени Україні доведеться закуповувати електроенергію за кордоном.
За словами Павлюка, Україні шкодить відсутність повноцінного приєднання до енергосистеми ЄС.
“Вартість е/е на ринку на добу наперед в Україні і на ринку сусідніх країн, в ЄС, відрізняється разів у 5. Зараз базова ціна в Україні в об’єднаній енергосистемі 14 євро/МВт*год, у Польщі — 92 євро/МВт*год. Якби ми були повноцінно приєднані до європейської енергетичної системи, ми могли б цей надлишок продати там і на цьому заробити. А коли у нас будуть проблеми — ми могли б звідти купувати”, — сказав Павлюк.
- Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) на 4 липня знизилася до історичного мінімуму в 2021 році в 426,06 грн/МВт-год, повідомив “Інтерфакс-Україна” із посиланням на дані на сайті ДП "Оператор ринку".
- Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) встановила цінові обмеження на електроенергію.
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