В Україні надлишок потужності на ринку е/е зчинив обвал цін, довелося обмежувати мінімальну, — Святослав Павлюк

Так пояснив ситуацію Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації “Енергоефективні міста України” в ефірі програми Великий ефір Василя Зими на телеканалі “Еспресо”.

“У нас є надлишок виробничих потужностей, з’явилися надлишки електроенергії в системі. На тлі цього є багато трейдерів, які накупили багато електроенергії в попередні періоди. Вони починають скидати її за безцінь, і ціна обвалилася втричі, тобто нижче собівартості навіть Енергоатому”, — розповів Павлюк.

За його словами, в таких умовах трейдери нищать виробників.

“Енергоатом втрутився в цю ситуацію і встановив мінімальну ціну і зобов’язав продавати більшість е/е не на ринку двосторонніх договорів, а на ринку на добу наперед. Це тимчасове рішення, воно введене до 8 липня. Ми побачимо, які будуть наслідки. Але перш за все воно має на меті стабілізувати цінову політику на ринку”, — зауважив експерт.

Він висловив застереження, що подальше зниження ціни на е/е могло б знищити виробництво і призвести до того, що восени Україні доведеться закуповувати електроенергію за кордоном.

За словами Павлюка, Україні шкодить відсутність повноцінного приєднання до енергосистеми ЄС.

“Вартість е/е на ринку на добу наперед в Україні і на ринку сусідніх країн, в ЄС, відрізняється разів у 5. Зараз базова ціна в Україні в об’єднаній енергосистемі 14 євро/МВт*год, у Польщі — 92 євро/МВт*год. Якби ми були повноцінно приєднані до європейської енергетичної системи, ми могли б цей надлишок продати там і на цьому заробити. А коли у нас будуть проблеми — ми могли б звідти купувати”, — сказав Павлюк.