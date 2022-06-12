В Україні не виявлено випадків холери
В Україні не зафіксували випадків зараження на холеру, але важко отримати інформацію з тимчасово окупованих територій
Про це повідомило МОЗ.
"У період з 1 червня було обстежено понад 440 хворих із гострими-кишковими інфекціями, серед них 165 на предмет інфікування холерою. Також з профілактичною метою було обстежено 6 здорових людей. У жодному випадку холерних вібріонів виявлено не було", - заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Також дослідували проби об’єктів довкілля, зокрема майже 100 - прісної води, 9 - морської та 80 - стічної води. Небезпечних для життя підвидів холерних вібріонів виявлено не було.
Зараз складно отримати інформацію про зараження з тимчасово окупованих Росією територій, зокрема з Маріуполя. Однак ризики поширення інфекцій там зростають.
"Це пов’язано зі значними руйнуваннями міської інфраструктури, через що відбувається змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, забруднення колодязів", - пояснили в МОЗ.
Ігор Кузін зауважив, що літо - сприятлива доба для поширення багатьох інфекцій, передусім, гострих кишкових: дизентерії, сальмонельозу, ротавірусних і гострих кишкових інфекцій встановленої та невстановленої етіології (причин виникнення, - ред.).
"Ці хвороби характеризуються широкою розповсюдженістю, високою частотою розвитку тяжких форм і ускладнень, виникненням у низці випадків станів, що несуть безпосередню загрозу для життя. Саме тому важливо дотримуватись базових правил особистої гігієни, використання безпечної води, ретельної термічної обробки їжі тощо", - наголосили в міністерстві.
- 10 червня британська розвідка повідомила, що тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі існує ризик великого спалаху холери, поодинокі випадки реєструють з травня
- 11 червня в Центрі протидії дезінформації спростували фейки про ймовірність поширення холери в Україні, спосіб зараження та лікування.
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