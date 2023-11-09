В Україні немає російської меншини, є громадяни, які розмовляють російською, – Стефанішина

Про це вона заявила під час пресконференції щодо результатів звіту Єврокомісії про прогрес України в межах Пакета розширення, передає УНІАН.

Урядовицю запитали, чи потребує російська мова в Україні захисту.

"В Україні немає російської меншини, її не існує. Немає жодної… юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є громадяни України, які розмовляють російською мовою. Я одеситка: хочу – розмовляю російською мовою, хочу – не розмовляю російською мовою. Мені для цього не потрібні ні москалі, ні Венеційська комісія", - відповіла Стефанішина.

Вона наголосила, що питання захисту російської в Україні не стоїть.

"І я дуже рада, що Європейська комісія також усвідомлює сенситивність його", - сказала віцепрем'єрка.