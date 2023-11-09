В Україні немає російської меншини, є громадяни, які розмовляють російською, – Стефанішина
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина стверджує, що російської нацменшини в Україні немає. Є російськомовні громадяни
Про це вона заявила під час пресконференції щодо результатів звіту Єврокомісії про прогрес України в межах Пакета розширення, передає УНІАН.
Урядовицю запитали, чи потребує російська мова в Україні захисту.
"В Україні немає російської меншини, її не існує. Немає жодної… юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є громадяни України, які розмовляють російською мовою. Я одеситка: хочу – розмовляю російською мовою, хочу – не розмовляю російською мовою. Мені для цього не потрібні ні москалі, ні Венеційська комісія", - відповіла Стефанішина.
Вона наголосила, що питання захисту російської в Україні не стоїть.
"І я дуже рада, що Європейська комісія також усвідомлює сенситивність його", - сказала віцепрем'єрка.
- Нещодавно екснардепка від "Свободи", викладачка Ірина Фаріон в "Рандеву з Яніною Соколовою" заявила, що не може вважати російськомовних військових українцями. Вона назвала їх "москворотими биками, що ганьблять ЗСУ".
- Громадськість відреагувала на скандальні слова екснардепки. Зокрема, студенти Львівської політехніки, де викладає Фаріон, попросили правоохоронців перевірити її.
- Пізніше екснардепка заявила, що боротьба в тилу важливіша за боротьбу на фронті.
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