Фаріон заявила, що боротьба всередині країни "важливіша за боротьбу на нульовій позиції"

Про це Фаріон сказала на своїй сторінці в Instagram, пише "Главред".

"Ми виявили дуже багато внутрішніх ворогів. Я своєю свяченою водицею, що називається українське слово, витягнула на поверхню всіх чортів з рогами та копитами. Вони мене надихнули на подальшу боротьбу... Боротьба всередині країни набагато важливіша, ніж боротьба на нульовій позиції", - сказала Фаріон.

За її словами, поки російська мова хоч де буде в нашому просторі, Путін матиме підставу нас визволяти. Вона додала, що "тому ми з тими московськомовними дикунами мусимо різноманітними способами давати раду".

Крім цього, Фаріон побажала "горіти в пеклі" всім, хто її ненавидить: "Всі мої ненависники нехай ідуть до пекла і горять там яскраво, щоб їхні згорілі роги та копита освітлювали нам шлях до перемоги".

Зазначимо, що екснардепка називає українців, які розмовляють російською мовою, "внутрішніми ворогами", "дикунами" та "чортами з рогами та копитами".