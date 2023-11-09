Фаріон заявила, що боротьба всередині країни "важливіша за боротьбу на нульовій позиції"
Екснардепка та українська мовознавиця Ірина Фаріон заявила, що мовна боротьба всередині країни "важливіша за боротьбу на нульовій позиції"
Про це Фаріон сказала на своїй сторінці в Instagram, пише "Главред".
"Ми виявили дуже багато внутрішніх ворогів. Я своєю свяченою водицею, що називається українське слово, витягнула на поверхню всіх чортів з рогами та копитами. Вони мене надихнули на подальшу боротьбу... Боротьба всередині країни набагато важливіша, ніж боротьба на нульовій позиції", - сказала Фаріон.
За її словами, поки російська мова хоч де буде в нашому просторі, Путін матиме підставу нас визволяти. Вона додала, що "тому ми з тими московськомовними дикунами мусимо різноманітними способами давати раду".
Крім цього, Фаріон побажала "горіти в пеклі" всім, хто її ненавидить: "Всі мої ненависники нехай ідуть до пекла і горять там яскраво, щоб їхні згорілі роги та копита освітлювали нам шлях до перемоги".
Зазначимо, що екснардепка називає українців, які розмовляють російською мовою, "внутрішніми ворогами", "дикунами" та "чортами з рогами та копитами".
- Нещодавно Фаріон в "Рандеву з Яніною Соколовою" наголосила, що не може вважати російськомовних українських військових українцями. Вона назвала їх "москворотими биками, що ганьблять ЗСУ". Пізніше громадськість відреагувала на скандальні слова екснардепки.
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