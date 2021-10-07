В Україні оголошено перший електронний аукціон з оренди земельної ділянки сільгосппризначення
В Україні оголошено перший електронний аукіон з оренди ділянки сільськогосподарського призначення на платформі Prozorro.Продажі
Про це у Facebook повідомила пресслужба Prozorro.Продажі.
Згідно з повідомленням, Тавричанська сільська рада виставила на аукціон земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 2,1 га.
Зазначається, що початкова ціна оренди складає 5 088 грн на місяць. Строк оренди - 7 років.
Згідно з інформацією на сайті Prozorro.Продажі, кінцевий термін подачі документів на участь - 8 листопада. Аукціон має відбутися 9 листопада.
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