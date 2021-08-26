В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у східній та південній областях

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



"26 серпня вдень в центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.



26 серпня в Луганській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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