В Україні оголосили штормове попередження на 17 серпня: які області накриє негода

Про це передає пресслужба ДСНС.

В Україні оголосили штормове попередження.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні . 17 серпня вночі на крайньому заході грози, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

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