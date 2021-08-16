В Україні оголосили штормове попередження на 17 серпня: які області накриє негода
У ДСНС попередили, що в Україні 17 серпня очікуються гроза та шквали
Про це передає пресслужба ДСНС.
В Україні оголосили штормове попередження.
"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні . 17 серпня вночі на крайньому заході грози, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій областях грози, подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
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