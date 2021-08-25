В Україні оголосили штормове попередження: які регіони накриє негода
У ДСНС попередили, що в Україні 26 серпня очікуються гроза, град та шквали
Про це передає пресслужба ДСНС.
В Україні оголосили штормове попередження.
"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. За даними УкрГідрометцентру, 26 серпня вдень в центральних (крім Дніпропетровської), Одеській та Миколаївській областях місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
В Укргідрометцентрі назвали, де вируватиме негода:
- Черкаській;
- Полтавській;
- Вінницькій;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Одеській;
- Миколаївській.
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