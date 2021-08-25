В Україні оголосили штормове попередження: які регіони накриє негода

Про це передає пресслужба ДСНС.

В Україні оголосили штормове попередження.

"Увага! Попередження про небезпечні метеорологічні явища. За даними УкрГідрометцентру, 26 серпня вдень в центральних (крім Дніпропетровської), Одеській та Миколаївській областях місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

В Укргідрометцентрі назвали, де вируватиме негода:

Черкаській;

Полтавській;

Вінницькій;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Одеській;

Миколаївській.

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