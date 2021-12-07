В Україні оновили зони карантину: "жовта" стала найбільшою

Про це свідчать дані МОЗ.



Відтепер до "жовтої" зони належить 13 регіонів: Київ, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька області.



У "помаранчевій" зоні залишилася тільки Полтавщина.



"Червоний" рівень епідемічної небезпеки діє у десяти областях: у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що 7 грудня дев'ять регіонів України вийдуть із "червоної" зони карантину.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb