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В Україні оновили зони карантину: "жовта" стала найбільшою

7 грудня, 2021 вiвторок
10:14
Суспільство коронавірус

7 грудня в Україні скоротилась "червона" карантинна зона, проте до "жовтої" перейшли ще дев'ять регіонів

Про це свідчать  дані МОЗ.

Відтепер до "жовтої" зони належить 13 регіонів: Київ, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька області.

У "помаранчевій" зоні залишилася тільки Полтавщина.

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки діє у десяти областях: у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській.

  • Нагадаємо, раніше повідомляли, що 7 грудня дев'ять регіонів України вийдуть із "червоної" зони карантину.

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