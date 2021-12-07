В Україні оновили зони карантину: "жовта" стала найбільшою
7 грудня в Україні скоротилась "червона" карантинна зона, проте до "жовтої" перейшли ще дев'ять регіонів
Про це свідчать дані МОЗ.
Відтепер до "жовтої" зони належить 13 регіонів: Київ, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька області.
У "помаранчевій" зоні залишилася тільки Полтавщина.
"Червоний" рівень епідемічної небезпеки діє у десяти областях: у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що 7 грудня дев'ять регіонів України вийдуть із "червоної" зони карантину.
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