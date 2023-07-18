В Україні пануватиме суха та сонячна погода до вихідних: прогноз на тиждень від Наталки Діденко
У середу, 19 липня, по всій території України спостерігатиметься сонячна та бездощова погода. Такі прогнози синоптики роблять до вихідних, адже у суботу стане прохолодніше, особливо на півночі
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Вона зазначила, що у середу Україна опиниться значною мірою у сухому повітрі та сонячній погоді.
Минулі дощі з атмосферним фронтом залишать нашу територію і підуть далі на схід, а дощі з іншим атмосферним фронтом ще не встигнуть дійти. Лише найближчої ночі, ймовірно, дощитиме у західних, східних областях України та в Приазов'ї.
Також синоптик наголошує, що у суботу, 22 липня, на півночі пройдуть сильні дощі. Температура опуститься до +17...+19 °C.
ОднаК на початку нового тижня літня погода стабілізується, стане тепліше.
Температура буде комфортною
Порівняно із рекордною спекою у Південній Європі та на півночі Африки, температура повітря в Україні очікується комфортною.
Протягом дня термометри майже у всіх регіонах показуватимуть +24...+29 °C. У південній частині пануватиме температура до +30 °C.
У столиці - сонячно й сухо
У Києві 19 липня опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься в межах +25...+27 °C.
- У Європі спостерігається рекордно висока температура - Італія оголосила червоний рівень тривоги для 16 міст, синоптики попереджають, що спека триватиме і наступного тижня.
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