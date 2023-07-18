Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що у середу Україна опиниться значною мірою у сухому повітрі та сонячній погоді.

Минулі дощі з атмосферним фронтом залишать нашу територію і підуть далі на схід, а дощі з іншим атмосферним фронтом ще не встигнуть дійти. Лише найближчої ночі, ймовірно, дощитиме у західних, східних областях України та в Приазов'ї.

Також синоптик наголошує, що у суботу, 22 липня, на півночі пройдуть сильні дощі. Температура опуститься до +17...+19 °C.

ОднаК на початку нового тижня літня погода стабілізується, стане тепліше.

Температура буде комфортною

Порівняно із рекордною спекою у Південній Європі та на півночі Африки, температура повітря в Україні очікується комфортною.

Протягом дня термометри майже у всіх регіонах показуватимуть +24...+29 °C. У південній частині пануватиме температура до +30 °C.

У столиці - сонячно й сухо

У Києві 19 липня опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься в межах +25...+27 °C.