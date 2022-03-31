В Україні під час війни будується щонайменше 109 ЖК, а в Одесі навіть придбали квартиру, - маркетинг-директор
Директор з маркетингу ЛУН Денис Суділковський розповів, що зараз в Україні будується щонайменше 109 житлових комплексів, а в Одесі девелопер навіть продав квартиру
Маркетинг-директор поділився інформацією в етері Еспресo.TV.
"Станом на сьогоднішній ранок, щонайменше 32 девелопери по всій Україні почали чи продовжують свою роботу, загалом будуючи щонайменше 109 житлових комплексів", - зазначив Суділковський.
Директор з маркетингу додав, що перші 2 тижні повномасштабної війни Росії проти України ринку нерухомості фактично не існувало - нічого не будувалося, то останні 2 тижні простежується позитивна динаміка.
"Приємно, що будівництво продовжується не лише у західних областях України. Учора від одеського девелопера ми отримали звістку, що була продана перша квартира під час війни", - зауважив Денис Суділковський.
Маркетинг-директор наголосив, що наразі купити готове житло в Україні неможливе, адже під час дії воєнного стану реєстри закриті. Але придбання квартири в новобудові - це інвестиція, яка керується іншими законами. Тобто стати інвестором у будівництво можна навіть під час війни.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українці вже можуть подати заявку через "Дію" на компенсацію втраченої нерухомості під час війни.
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