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В Україні підвищили пенсії низці категорій громадян

1 грудня, 2021 середа
09:07
Суспільство гроші

З 1 грудня в Україні зросли пенсійні виплати низці категорій громадян

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Пенсійного фонду України.

Мінімальна виплата за віком для громадян, які досягли 65-річного віку й мають страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, зросла з 2 400 грн до 2 600 грн.

Пенсія за віком відтепер становить 1 934 грн замість 1 854 грн. Збільшено суму виплат шахтарям - з 5 562 грн до 5 802 грн. Родини загиблих військових отримуватимуть 3 868 грн замість 3 708 грн.

Також зросла пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок війни та для учасників бойових дій: громадянам з першою групою інвалідності нараховуватимуть 12 571 грн замість 12 051 грн, з другою - 10 153,50 грн замість 9 733 грн, з третьою - 6 962,40 замість 6 674,40 грн. Виплати для учасників бойових дій зросли з 3 893,40 до 4 061,40 грн.

Ветеранам і членам сімей загиблих або померлих ветеранів також підвищили виплати: для осіб із першою групою інвалідності - 927 грн замість 967 грн, з другою - 773,60 грн замість 741,60 грн, з третьою - 580,20 грн замість 556,20 грн. Учасники бойових дій отримуватимуть 483,50 грн замість 463,50 грн.

Зросли виплати для учасників війни: з 370,80 грн або 278,10 грн до 386,80 грн або 290,10 грн. Для членів їхніх родин виплати збільшено з 463,50 грн або 185,40 грн до 483,50 грн або 193,40 грн. 

Жертвам нацистських переслідувань, які мають інвалідність, також нараховуватимуть більші виплати: для осіб з першою групою інвалідності - 967 грн замість 927 грн, з другою - 773,60 грн замість 741,60 грн, з третьою - 580,20 грн замість 556,20 грн. Для їхніх сімей виплати зросли від 463,50 грн до 483,50 грн.

Максимальний розмір пенсії в Україні збільшено з 18 540 грн до 19 340 грн.

  • Нагадаємо, у листопаді міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила про підвищення пенсій у грудні.

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