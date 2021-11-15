До кінця 2021 року двом групам пенсіонерів підвищать виплати, - Лазебна

Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю виданню "Факти".



Перша група пенсіонерів, які отримають підвищені виплати до кінця року, - це люди з найменшими пенсіями, які мають малий страховий стаж. З 1 грудня зросте розмір мінімальних пенсій через підвищення прожиткового мінімуму. Відповідно, будуть перераховані надбавки і підвищення пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму, зокрема надбавка за стаж.



Друга група - це пенсіонери віком від 65 років, чий страховий стаж перевищує 30 років у жінок і 35 років у чоловіків. З 1 грудня мінімальна пенсія для них зросте від 2400 грн до 2600 грн унаслідок підвищення мінімальної зарплати.



Міністерка додала, що на 2022 рік складений календар, за яким заплановано 12 етапів адресного підвищення пенсій для різних груп громадян.



"Один з етапів - це індексація пенсій в березні. Сподіваюся, що народні депутати до цього часу ухвалять у другому читанні наш законопроєкт, який забезпечить індексацію всіх без виключення пенсій. Це дозволить виправити несправедливість, яка виникла, коли під час реформи 2017 року з механізму індексації виключили пенсії цілої низки людей - державних службовців, науковців, журналістів, військових", - сказала Лазебна.



За словами міністерки, з жовтня 2022 року до лінійки вікових доплат до пенсії включать пенсіонерів віком 70-75 років, а мінімальна пенсія для людей віком від 70 років, які мають стаж 30-35 років, починатиметься з 3 тис. грн.



Також планується підвищити пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

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