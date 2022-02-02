В Україні пік захворюваності на Омікрон припаде на середину лютого, - Кузін
Головний санлікар Ігор Кузін заявив, що в Україні в середині лютого штам коронавірусу "Омікрон" витіснить варіант "Дельта"
Про це він розповів на брифінгу.
"Омікрон" скоро витіснить "Дельту". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту", - повідомив Ігор Кузін.
Він додав, що пік захворюваності на штам "Омікрон" припаде в Україні на середину лютого.
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