В Україні пік захворюваності на Омікрон припаде на середину лютого, - Кузін

Про це він розповів на брифінгу.



"Омікрон" скоро витіснить "Дельту". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до 8 тижнів поширення нового варіанту", - повідомив Ігор Кузін.



Він додав, що пік захворюваності на штам "Омікрон" припаде в Україні на середину лютого.

Нагадаємо, Ігор Кузін заявив, що в "червону" карантинну зону незабаром можуть перевести ще шість областей України.

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