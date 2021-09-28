В Україні планують дозволити щеплювати дітей від 12 років вакциною Pfizer

Про це повідомив в інтерв'ю голова групи експертів Федір Лапій.

"Вчора ми проголосували, щоб рекомендувати Міністерству охорони здоров'я зробити вакцину доступною для всіх від 12 років. Йдеться про вакцину Pfizer", - наголосив він.

Лапій зазначив, що це рішення набуде чинності, коли буде розглянуто на засіданні штабу МОЗ в найближчу п'ятницю. За його словами, мова не йде про те, щоб невацинованих дітей не пускати до школи.

Також він додав, що ще треба буде затвердити алгоритм, за яким діти від 12 років отримуватимуть щеплення від коронавірусу, оскільки на сьогодні перед вакцинацією дитину має оглянути сімейний лікар або педіатр.

Нагадаємо, Лапій заявив, що щеплення проти грипу і COVID-19 можна робити в один день.

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