В Україні планують законодавчо закріпити середню швидкість мобільного інтернету не менш ніж 2 Мбіт/сек
В Україні готують зміни до законодавства, які дадуть змогу державі контролювати швидкість мобільного інтернету. Її планують закріпити на рівні 2 Мбіт/сек
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій Михайло Федоров.
За його словами, швидкість мобільного інтернету 2 Мбіт/сек дає змогу вільно користуватись Instagram і Zoom.
"Середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути щонайменше 2 Мбіт/сек. Цього мінімально достатньо, щоб зумитися з колегами зі смартфона в дорозі. Чи публікувати відео в інстаграм та обмінюватися файлами без Wi-Fi", - написав чиновник.
Він нагадав, що швидкість мобільного інтернету в селах, як правило, нижча, ніж у містах, а так не має бути.
"Така швидкість (2 Мбіт/сек, - ред.) повинна бути в усіх населених пунктах та на дорогах, де є мобільний звʼязок. У містах фактичний показник значно вищий, а от у деяких селах — навпаки, через меншу кількість базових станцій", - зазначив Федоров.
"Зараз готуємо зміни до законодавства. Це дозволить державі контролювати швидкість", - додав він.
- Київстар заблокував деякі номери для абонентів, як в Україні, так і в роумінгу.
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