Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій Михайло Федоров.

За його словами, швидкість мобільного інтернету 2 Мбіт/сек дає змогу вільно користуватись Instagram і Zoom.

"Середня швидкість мобільного інтернету в Україні має бути щонайменше 2 Мбіт/сек. Цього мінімально достатньо, щоб зумитися з колегами зі смартфона в дорозі. Чи публікувати відео в інстаграм та обмінюватися файлами без Wi-Fi", - написав чиновник.

Він нагадав, що швидкість мобільного інтернету в селах, як правило, нижча, ніж у містах, а так не має бути.

"Така швидкість (2 Мбіт/сек, - ред.) повинна бути в усіх населених пунктах та на дорогах, де є мобільний звʼязок. У містах фактичний показник значно вищий, а от у деяких селах — навпаки, через меншу кількість базових станцій", - зазначив Федоров.

"Зараз готуємо зміни до законодавства. Це дозволить державі контролювати швидкість", - додав він.