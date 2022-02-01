В Україні почався перший етап кампанії з вакцинації дітей, які пропустили щеплення від поліомієліту

Про це повідомляє МОЗ у Facebook.



"Поліомієліт в Україні. Розпочинаємо перший етап кампанії зі щеплення дітей. Кого щеплюватимуть? Дітей віком від 6 місяців до 6 років (5 років 11 місяців 29 днів), які з певних причин пропустили одну чи більше необхідних за віком доз щеплення", - йдеться у дописі.



У МОЗ наголосили: у випадку, якщо був порушений календар щеплень, слід звернутися до педіатра або сімейного лікаря.



Для першого етапу кампанії МОЗ використає інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) французького виробництва. Вона містить неживі віруси поліо усіх трьох типів. Вакцина ІПВ запобігає розвитку клінічних проявів інфекції у разі потрапляння поліовірусу до центральної нервової системи, таким чином захищаючи від паралічу.



Вакцину вводять внутрішньом’язово у передню поверхню стегна або в дельтоподібний м’яз руки.



У МОЗ нагадали, що щеплення від поліомієліту внесені у перелік обов’язкових (ст. 12 ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб") гарантованих державою щеплень.



Вакцину можна отримати безоплатно у свого сімейного лікаря або педіатра, якщо вони працюють у закладі, що має договір із Національною службою охорони здоров'я України.



Нагадаємо, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін повідомив, що єдиним захистом від поліомієліту, який може спричинити параліч на все життя, є вакцинація, однак кожна третя дитина в Україні не отримала щеплення від хвороби.