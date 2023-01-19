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В Україні почне холоднішати, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 20 січня від Наталки Діденко

19 січня, 2023 четвер
13:31
Суспільство снігопад

20 січня в Україні тепла погода почне закінчуватися. Про якісь морози ще не йдеться, проте в західних областях вже крутиться поблизу нуля, періодично - мокрий сніг

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Наступними днями похолодання охопить більшу частину України.

Поки що на Івана температура повітря в межах +6+11 градусів, на сході +3+7 градусів, на заході близько нуля.

Південно-східний вітер ганятиме з сильними поривами - потихеньку.

Опади: мокрий сніг - очікується лише в західній частині України.

У Києві 20 січня без опадів, рвучкий вітер, ще тепло, до +10 градусів. Якщо туман не заблокує вищі градуси.

Надалі в Києві похолоднішає.

Зима повернеться з відрядження у квітень, каже - там все добре, можна сміливо планувати весну - вона буде!

  • 18 січня у столиці зафіксували три температурні рекорди. Зокрема уперше за роки спостережень середньодобова температура склала +7,3°С. 

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