Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Наступними днями похолодання охопить більшу частину України.

Поки що на Івана температура повітря в межах +6+11 градусів, на сході +3+7 градусів, на заході близько нуля.

Південно-східний вітер ганятиме з сильними поривами - потихеньку.

Опади: мокрий сніг - очікується лише в західній частині України.

У Києві 20 січня без опадів, рвучкий вітер, ще тепло, до +10 градусів. Якщо туман не заблокує вищі градуси.

Надалі в Києві похолоднішає.

Зима повернеться з відрядження у квітень, каже - там все добре, можна сміливо планувати весну - вона буде!

18 січня у столиці зафіксували три температурні рекорди. Зокрема уперше за роки спостережень середньодобова температура склала +7,3°С.