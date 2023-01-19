Уперше за 143 роки: у Києві зафіксували нові температурні рекорди
18 січня у столиці зафіксували три температурні рекорди. Зокрема уперше за роки спостережень середньодобова температура склала +7,3°С
Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Учора вперше за 143 роки спостережень у Києві середньодобова температура повітря склала +7,3°С, що на 1,6°С вище попереднього рекордного значення для цього дня у 1993 році. Норма перевищена на 9,8°С, яка відповідає погоді початку квітня.
У Києві 18 січня максимальна температура повітря піднялась до +10,2°С, цим перевищивши рекорд 2007 року на 0,8°С.
Мінімальна температура не опускалась нижче 3,7°С. Попереднє рекордне значення зафіксували у 1990 році - 3,4°С.
Також у столиці в перші три дні року фіксували температурні рекорди.
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