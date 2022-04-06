В Україні погоджено 11 гуманітарних маршрутів на 6 квітня, - Верещук

Про це повідомила віцепрем'єрка - міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.

З міста Токмак до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.

З міста Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.

З міста Гуляйполе до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.

З міста Мелітополь до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

З міста Рубіжне до міста Бахмут.





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