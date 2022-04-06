В Україні погоджено 11 гуманітарних маршрутів на 6 квітня, - Верещук
Станом на 6 квітня погоджено 11 гуманітарних коридорів у трьох областях України
Про це повідомила віцепрем'єрка - міністерка реінтеграції Ірина Верещук.
З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
З міста Токмак до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
З міста Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
З міста Гуляйполе до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
З міста Мелітополь до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
З міста Рубіжне до міста Бахмут.
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