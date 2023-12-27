В Україні покажуть стрічку "Інший Франко" про одного з засновників української авіації та "Пласту"

Трейлер вийшов на YouTube ​​ADASTRA CINEMA.

8 лютого на великі екрани в Україні виходить фільм "Інший Франко", присвячений видатному синові великого батька — Петру Франку. Науковця, льотчика, одного із засновників української авіації зіграв зірка фільму "Кіборги" В'ячеслав Довженко.

Події стрічки розгортаються у червні 1941 року в маєтку Франків у Львові. До родини прибуває несподіваний гість - старий друг Петра Франка Андрій Грищук. Вони разом стояли біля джерел скаутської організації "Пласт", вони боролись за кохання однієї жінки, два військових льотчики, вони рятувалися з літака, охопленого полумʼям, тікали з полону, у радянському Харкові не дали загинути від голоду дітям. Вони зустрічаються у розпал Другої світової війни.

Петро був одним із засновників організації "Пласт", льотчиком, засновником авіації в Галицькій армії, науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи, депутатом Верховної Ради УРСР. Молодший Франко був репресований радянською владою, вивезений у Сибір, та дорогою загинув за загадкових обставин.

У фільмі також знявся актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв, виконавши роль Андрія Грищука. Дружину головного героя зіграла акторка з Івано-Франківська Надія Левченко.

Зйомки проходили у Стрийському парку у Львові та меморіальному музеї "Дім Франка". Спеціально для виробництва картини було збудовано репліку літака Першої світової війни моделі "Альбатрос", яка була позначена бортовим номером LVGC-15960. Саме з таким бортовим номером літав Петро Франко.

Режисером байопіку виступив Ігор Висневський, для якого ця стрічка стане повнометражним дебютом.



