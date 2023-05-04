В Україні покращилася ситуація на валютному ринку: в НБУ назвали причину
Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються четвертий місяць поспіль. У квітні резерви зросли на 13%
Про це інформує НБУ.
Зазначається, що станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 35 943,2 млн дол. США. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року).
У квітні резерви зросли на 13% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі подальшого зниження обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті.
Як зазначили в НБУ, така динаміка у квітні зумовлена як галузевими чинниками (зменшення імпорту енергоресурсів, збільшення продажу валюти для проведення посівної, певна активізація роботи гірничо-металургійних підприємств), так і подальшим обмеженням непродуктивного відпливу капіталу з України.
"Крім того, послідовна монетарна політика НБУ, спрямована на підвищення привабливості гривневих активів, та відмова від прямого фінансування дефіциту бюджету у 2023 році сприяли стабілізації курсових очікувань", - йдеться в повідомленні.
- Національний банк прогнозує зростання ВВП України у 2023 році на 2,0%, а розмір міжнародних резервів країни до кінця 2023 року бачить на рівні $34,5 млрд.
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