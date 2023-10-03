В Україні попит на нові автомобілі у вересні знизився, - Укравтопром
У вересні цього року українці придбали й зареєстрували 5700 нових авто, що на дві третини більше, ніж торік, але на 2% менше, ніж у серпні
Про це інформує Укравтопром.
Японський автовиробник Toyota став найпопулярнішим у вересні. Зокрема нових автівок в Україні було зареєстровано - 960. Це на 43% більше, ніж у тому ж місяці 2022 року.
Volkswagen посів друге місце з 653 новими авто, що втричі перевищує показник вересня тогоріч. А на третьому місці - BMW з 492 транспортами із салону.
Серед п’яти найпопулярніших марок також були Skoda - 464 нові автівки та Renault - 447.
Найбільш продаваною маркою нового авто попереднього місяця стала Renault Duster з 407 реєстраціями.
За дев’ять місяців 2023 року українці купили 43 900 нових легківок, що на 58% більше, ніж за той же період у 2022 році.
- Крім того, за даними Укравтопрому, у липні громадяни України серед транспорту з Китаю віддали перевагу електромобілям, загалом купили понад 900 легківок.
- За вісім місяців 2023 року, кількість автобусів та мікробусів, що були придбані в Україні, збільшилася на 28%, порівняно з минулим роком.
- З січня по вересень 2023 року українці придбали 165,2 тис. легкових авто, з них 77% були вживані.
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