В Україні попит на нові автомобілі у вересні знизився, - Укравтопром

Про це інформує Укравтопром.

Японський автовиробник Toyota став найпопулярнішим у вересні. Зокрема нових автівок в Україні було зареєстровано - 960. Це на 43% більше, ніж у тому ж місяці 2022 року.

Volkswagen посів друге місце з 653 новими авто, що втричі перевищує показник вересня тогоріч. А на третьому місці - BMW з 492 транспортами із салону.

Серед п’яти найпопулярніших марок також були Skoda - 464 нові автівки та Renault - 447.

Найбільш продаваною маркою нового авто попереднього місяця стала Renault Duster з 407 реєстраціями.

За дев’ять місяців 2023 року українці купили 43 900 нових легківок, що на 58% більше, ніж за той же період у 2022 році.