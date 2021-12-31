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В Україні повністю вакциновано 44,1% дорослого населення

31 грудня, 2021 п'ятниця
10:09
Суспільство вакцинація

Станом на ранок 31 грудня двома дозами вакцини від коронавірусу щеплено 44,1% дорослого населення України

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

При цьому 47,3% дорослих українців отримали принаймні одне щеплення від COVID-19.

"Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%", - зазначили в МОЗ.

Упродовж доби 30 грудня в Україні від коронавірусу щепили 101 705 людей: першу дозу отримали 27 065 людей, другу дозу - 72 834 людини, додаткову дозу - 578 людей, бустерну дозу - 1228 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 698 234 людини. З них першу дозу отримали 14 698 232 людини, дві дози - 13 698 387 людей, додатковою дозою вакцинувалися 3880 людей, бустерною дозою - 4900 людей. Загалом зроблено 28 405 399 щеплень.

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