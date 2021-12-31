В Україні повністю вакциновано 44,1% дорослого населення

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



При цьому 47,3% дорослих українців отримали принаймні одне щеплення від COVID-19.



"Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%", - зазначили в МОЗ.



Упродовж доби 30 грудня в Україні від коронавірусу щепили 101 705 людей: першу дозу отримали 27 065 людей, другу дозу - 72 834 людини, додаткову дозу - 578 людей, бустерну дозу - 1228 людей.



Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 698 234 людини. З них першу дозу отримали 14 698 232 людини, дві дози - 13 698 387 людей, додатковою дозою вакцинувалися 3880 людей, бустерною дозою - 4900 людей. Загалом зроблено 28 405 399 щеплень.



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