В Україні презентували постер кримінальної драми Сенцова "Носоріг" та назвали дату виходу на екрани

Про це йдеться на сторінці фільму у Facebook.

"Стрічка Олега Сенцова повертає нас у лихі 90-ті. З їх жорстокістю, невизначеністю та надією на краще", - йдеться у повідомленні.



Автори також представили постер фільму.





Творці зазначають, що історія заснована на реальних подіях. За сюжетом хлопець на прізвисько Носоріг потрапив до кримінального світу. Там він почав свій кривавий шлях, який привів його зовсім не туди, куди він очікував.

Зйомки "Носорога" проходили у Львові, Кривому Розі та Києві та завершились у 2020 році.

Світова прем'єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі, в Україні його вперше побачили на Київському тижні критики.

