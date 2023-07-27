В Україні продовжили дію воєнного стану та мобілізації на три місяці

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент продовжив дію воєнного стану на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Продовження воєнного стану підтримали 347 народних депутатів, а мобілізації - 334.

Зазначається, що це вже восьме продовження з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Що відомо про законопроєкти №9533 та №9532

Воєнний стан та загальну мобілізацію спершу оголосили з 24 лютого до 25 травня 2022 року, а відтак продовжували:

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року.