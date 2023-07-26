Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації
У середу, 26 липня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про продовження строку проведення загальної мобілізації та воєнного стану
Про це йдеться в законопроєктах №9533 та №9532.
У зв’язку з продовженням повномасштабної війни Росії в Україні хочуть продовжити воєнний стан і мобілізацію.
Фото: Скрін
Останнє продовження воєнного стану та мобілізації в Україні було встановлено у травні та діятиме до 18 серпня.
Народний депутат Ярослав Железняк, повідомив, що найближчими днями Верховна Рада продовжить воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Ймовірно, це буде зроблено на 90 днів, як і раніше. Таким чином, вони, ймовірно, триватимуть до 15 листопада.
Що відомо про законопроєкти №9533 та №9532
Воєнний стан та загальну мобілізацію спершу оголосили з 24 лютого до 25 травня 2022 року, а відтак продовжували:
- з 25 травня до 23 серпня 2022 року;
- з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;
- з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;
- з 19 лютого до 20 травня 2023 року.
Попередні постанови президента Володимира Зеленського надійшли до Ради 1 травня.
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