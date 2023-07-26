Про це йдеться в законопроєктах №9533 та №9532.

У зв’язку з продовженням повномасштабної війни Росії в Україні хочуть продовжити воєнний стан і мобілізацію.

Фото: Скрін

Останнє продовження воєнного стану та мобілізації в Україні було встановлено у травні та діятиме до 18 серпня.

Народний депутат Ярослав Железняк, повідомив, що найближчими днями Верховна Рада продовжить воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні. Ймовірно, це буде зроблено на 90 днів, як і раніше. Таким чином, вони, ймовірно, триватимуть до 15 листопада.

Що відомо про законопроєкти №9533 та №9532

Воєнний стан та загальну мобілізацію спершу оголосили з 24 лютого до 25 травня 2022 року, а відтак продовжували:

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року.

Попередні постанови президента Володимира Зеленського надійшли до Ради 1 травня.